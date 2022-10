तिराहे से 22 मिनट में गुजरे 100 बाइक चालक, एक चौथाई भी हेलमेट में नहीं

हेलमेट लगाने की सख्ती कागज तक सीमित

पुलिस की पेट्रोल टंकी पर ही निर्देश ताक पर, हिदायत नजरअंदाज करने वालों को भी दे रहे पेट्रोल ....

सिंगरौली. वक्त दोपहर के तीन बजे। स्थान जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग का बिलौंजी तिराहा। 22 मिनट में 100 बाइक सवार गुजरे, लेकिन एक चौथाई भी हेलमेट में नहीं दिखे। पेट्रोल टंकियों पर भी बिना हेलमेट के पहुंचने वाले बाइक सवार को ईधन देने का सिलसिला जारी मिला। पत्रिका की पड़ताल में देखने को मिली यह स्थिति हेलमेट को लेकर पुलिस की कागज तक सीमित सख्ती को बयां करने के लिए काफी साबित हुई।

bikers passed through intersection in few minutes, without helmet