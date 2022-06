भाजपा ने चंद्र प्रताप पर लगाया दांव, महापौर पद के लिए पहली बार चुनाव मैदान में उतरे

दिग्गजों को छोड़ा पीछे, ऐन वक्त पर बदला समीकरण। अचानक से फेरबदल के पीछे सिंगरौली विधायक की भूमिका महत्वपूण्र मानी जा रही है।

सिंगरौली. नगर निगम के निवर्तमान अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा पहली बार महापौर पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके चंद्र प्रताप सरल स्वभाव के हैं, लेकिन अधिकारियों के बीच उनकी सख्त छवि को भी बतौर निगम अध्यक्ष देखा गया है।

BJP bets on Chandra Pratap, entered fray for first time for Mayor in Singrauli