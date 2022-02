कोल खदानों में ब्लास्टिंग बेलगाम, दोपहर बाद घर से बाहर रहने को मजबूर

लंबे समय से लगाई जा रही राहत की गुहार, कंपनियों के साथ प्रशासन भी कर रहा नजरअंदाज ....

सिंगरौली. एक दिन पहले ब्लॉस्टिंग के चलते मेढ़ौली में दीवार गिरने से हुई किशोर की मौत के बाद भले ही प्रशासन व कंपनी के अधिकारियों में खलबली मची हो, लेकिन इससे कोल खदानों में ब्लॉस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। ब्लॉस्टिंग की एक प्रक्रिया में अधिक से अधिक कोयला निकालने के फेर में निर्धारित मानक को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।

Blasting in coal mines unbridled, forced to stay out of house after noon