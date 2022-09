शहरी क्षेत्र में विकास के आधा दर्जन प्रस्तावों पर ब्रेक

ननि आयुक्त की नियुक्ति के बाद शुरू होगा काम, प्रभार सीइओ जिला पंचायत को .....

सिंगरौली. शहरी क्षेत्र में विकास के आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर ब्रेक लग गया है। नगर निगम आयुक्त आरपी सिंह के निधन के बाद निगम अधिकारियों की सारी कवायद केवल वार्डों में शिविर के आयोजन व समस्याओं के समाधान तक सीमित है। विकास संबंधित तैयार प्रस्तावों पर आगे का कार्य नहीं हो पा रहा है।

Break on half a dozen proposals for development in urban area