बीएसएनएल: अभी 4जी के लिए करना होगा लंबा इंतजार

टॉवर लगाने भूमि अधिग्रहण में फंसा पेंच, कैबिनेट से मिली मंजूरी, प्रशासन को निर्देश नहीं, कलेक्टर ने चिह्नित भूमि निगम के नाम करने से किया इंकार ...

BSNL: Will have to wait a long time for 4G