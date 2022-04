अतिक्रमण कर बनाई गई बिल्डिंग पर फिर चला बुल्डोजर, मुक्त कराई गई डेढ़ करोड़ की जमीन

प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में निर्माण पर चला बुल्डोजर .....

सिंगरौली. डेढ़ करोड़ की शासकीय जमीन को प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अतिक्रमणमुक्त कराया है। मोरवा क्षेत्र के चटका में भू-माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई से अन्य माफियाओं में भी हडक़ंप मच गया है। कलेक्टर के निर्र्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने शुक्रवार को मोरवा क्षेत्र के चटका में भू-माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

Bulldozer on building made by encroachment, land crores was freed