भाजपा नेता के रसूख पर चला बुलडोजर, ढहाया गया नाला पर अतिक्रमण

हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन कर रहा था टालमटोल, पत्रिका ने उठाया मुद्दा

गिराई गई अतिक्रमण कर नाला पर बनाई गई बाउंड्रीवाल, अभी पुलिया बाकी

सिंगरौली. राजस्व की जमीन में बने नाला पर अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार को राजस्व व नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट से निर्देश जारी होने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई करने में टालमटोल कर रहा था। वजह नाला पर अतिक्रमण भाजपा के रसूखदार नेता के भाई द्वारा किया गया था। पत्रिका ने मुद्दा उठाया तो अधिकारी हरकत में आए। देर से ही सही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए रविवार को सुबह ही अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

Bulldozer on influence of BJP leader, encroachment on drain demolished