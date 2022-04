शराब तस्कर व भू-माफिया के रसूख पर चला बुल्डोजर

आरोपी पर बलात्कार, डकैती सहित 12 मामले हैं दर्ज, प्रशासन ने मुक्त कराई 6 करोड़ की जमीन .....

सिंगरौली. रसूख के गुरूर पर रविवार को जब पुलिस व प्रशासन का बुलडोजर चला तो भू -माफिया अवाक रह गया। शराब तस्कर और भू-माफिया के अवैध आशियाने को धारासायी किया गया। एनसीएल की 5 एकड़ भूमि पर माफिया ने अतिक्रमण किया था और उसी जमीन के अंश भाग में मकान निर्माण भी किया था।

Bulldozers run on illigal home of liquor smugglers and land mafia