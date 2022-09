बच्चों के कंधे पर बस्ते का दो गुना बोझ, सेहत हो रही नासाज

बस्ता को लेकर निर्धारित मानक नजरअंदाज, अधिकारी बने उदासीन .....

सिंगरौली. बस्ता के बोझ तले बचपन दबकर न रह जाए। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 पर अमल किए जाने का निर्देश जारी किया है। निर्देश पर अमल कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है। आदेश जारी हुए एक सप्ताह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

burden of bags on shoulder of children, health is getting worse