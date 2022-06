कोयला परिवहन में मनमानी बन रही सडक़ हादसों की वजह

सडक़ सुरक्षा समिति के निर्देशों पर अधिकारी नहीं करा पा रहे अमल .....

सिंगरौली. कोयला परिवहन में मनमानी पर अंकुश नहीं लग रहा है। जिला प्रशासन ने कई बार सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर निर्देशित किया है। मगर प्रशासन की यह सख्ती काम नहीं आ रही है। कोल परिवहन कर रहे ट्रेलर वाहनों की रफ्तार में काबू नहीं होने के चलते सडक़ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। कई बार प्रशासन ने कोल वाहनों को समूह में निकलने के साथ निर्धारित गति से कोयला परिवहन करने के लिए निर्देशित किया है।

Cause of road accidents becoming arbitrary in coal transport in Singrauli