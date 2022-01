जांच रिपोर्ट आने तक कोविड सेंटर में ठहराए जाएंगे संदिग्ध मरीज

कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया आदेश .....

सिंगरौली. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को यह हिदायत दी। कहा कि अन्य प्रदेशों व जिलों में कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले प्रत्येक शख्स की जांच कराई जाए। इसके लिए चेक पोस्ट पर पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।



कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सभी उपखंड अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सीमाओं पर लगे चेक पोस्टों पर टीम संक्रिय करने का निर्देश दिया। कहा कि संदिग्ध मरीजों की जब तक टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नही होती है। उन्हें कोविड केयर सेंटरों में ठहराएं। कहा कि ऐसी संभावना है कि कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। इसलिए जिले से बाहर कार्य करने गए श्रमिक वापस आ सकते है। पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों व ब्लाक स्तरों पर भी कोविड केयर सेंटर तैयार कराने का भी निर्देश दिया।

