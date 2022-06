कोयला में मिलावट करने उड़ीसा से आया 150 टन चारकोल जब्त

कारोबारियों का खेल हुआ फेल, मोरवा पुलिस ने की कार्रवाई .....

सिंगरौली. एनसीएल के रियायती कोयला में मिलावट के लिए उड़ीसा से लाए गए चारकोल से लोड 5 ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया है। चारकोल से लोड ट्रकों के यहां पहुंचने से पहले ही पुलिस को खबर लग गई और मिलावट का खेल करने की योजना बनाने वाले ट्रांसपोर्टरों के मंसूबे ध्वस्त हो गए। 5 ट्रकों में करीब 150 टन चारकोल लोड बताया गया है। पुलिस इस मामले में मेसर्स रिहंद इंटरप्राइजेज के मालिक की तलाश में जुटी है।

charcoal seized by Singrauli police from Odisha for adulteration in coal