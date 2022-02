लाइफ लाइन एक्सप्रेस में होगा बच्चों का इलाज

बरगवां में 31 मार्च तक रहेगी एक्सप्रेस, आप भी ले सकते हैं सुविधा का लाभ ....

सिंगरौली. देखने और सुनने के अलावा कटे-फटे होठ वाले बच्चों को इलाज के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। मार्च महीने में अभिभावक बच्चों का इलाज यहीं बरगवां में करा सकेंगे। बच्चों में इस तरह की बीमारियों व समस्याओं का इलाज बरगवां रेलवे स्टेशन में पहुंची लाइफ लाइन एक्सप्रेस में हो सकेगा।

Children will be treated in Lifeline Express in Singrauli