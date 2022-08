चोपन-चुनार रेल खंड का होगा दोहरीकरण, ट्रेनों की लेटलतीफी से मिलेगी राहत

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से जल्द कार्य शुरू करने की मांग की गई ....

सिंगरौली. सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही चोपन-चुनार रेलखंड पर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। रेलवे लाइन के दोहरीकरण से एक ओर जहां यात्री ट्रेनों की लेटलतीफी से मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कोयला परिवहन में भी तेजी आएगी। राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री काउंसिल रेल मंत्रालय के सदस्य एसके गौतम के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने जल्द ही कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है।

