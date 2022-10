नगर परिषद अध्यक्ष के लिए तेज हुई जोड़-तोड़, सरई में गोंडवाना भारी, बरगवां में भाजपा व आप के बीच टक्कर

आरक्षित पद के मद्देनजर सरई में तीन तो बरगवां में दो विजेता दावेदार ....

सिंगरौली. नगर परिषद सरई और बरगवां में अध्यक्ष पद को लेकर जोड़-तोड़ की कवायद तेज हो गई है। पार्टियां निर्दलीय विजेताओं पर डोरे डाल रही हैं। खासतौर पर भाजपा ने साख बचाने के लिए एड़ीचोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन सरई में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। सरई नगर परिषद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भारी है। जबकि बरगवां नगर परिषद में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। इसकी वजह विजेता प्रत्याशियों की लगभग बराबर संख्या है।

City Council President, Gondwana heavy in Sarai, BJP and AAP in Bargawan