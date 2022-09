नगर परिषद चुनाव: दो परिषदों के 30 वार्डों में प्रतिनिधि चुनेंगे 25 हजार मतदाता

5 सितंबर से शुरू होगी निर्वाचन की प्रक्रिया

सिंगरौली. जिले में पहली बार नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। दो नए सरई व बरगवां नगर परिषद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक सोमवार, 5 सितंबर से शुरू होने जा रही है। दोनों नगर परिषदों के 15-15 वार्डों में कुल 25 हजार से अधिक मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनेंगे।

City elections: voters will choose representatives in wards of two councils