शहर सरकार के जिम्मे ढेरों हैं काम, ध्यान में रख कर चुनें नेता का नाम

लंबे समय बाद फिर अस्तित्व में आएगी निगम परिषद .....

सिंगरौली. स्मार्ट सिटी योजना के मद्देनजर 17 जुलाई के बाद बनने वाली शहर सरकार के जिम्मे कई महत्वपूर्ण काम हैं। ऐसे में मतदाताओं को प्रत्याशी चुनने में पूरी सतर्कता बरतनी होगी। अच्छे प्रत्याशी का मतदाताओं द्वारा किया गया चुनाव ही शहर के विकास का भविष्य तय करेगी। खासतौर पर आगामी पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में कई काम होने हैं।

municipal panchayat elections women candidates is more,municipal panchayat elections women candidates is more,municipal panchayat elections women candidates is more