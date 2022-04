कलेक्टर साहब! डीइओ कार्यालय परिसर में स्थित स्कूल में ही नहीं चल रही कक्षाएं

प्राचार्य बोले, छात्र नहीं आते, डीइओ बोले चलती हैं कक्षा ....

Published: April 23, 2022 12:03:00 am

सिंगरौली. शासन स्तर से शासकीय स्कूलों में कक्षा 11 वीं की कक्षाएं संचालित करने का भले ही निर्देश जारी हो, लेकिन यहां जिले में स्थिति विपरीत है। गांवों में संचालित स्कूलों की बात तो दूर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित स्कूल में ही कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं।

Collector sir! Classes not running in school located in DEO office premises