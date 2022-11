CM Cup: खेल प्रतिभाओं की शहर से लेकर गांव तक होगी तलाश

विकासखंड स्तर से होगी शुरुआत ....

सिंगरौली. गांवों में खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए जिले में विभिन्न स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रणनीति बनाई गई। फुटबाल, कबड्डी, कुश्ती, भाला फेंक व खो-खो खेल विधा के प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों के चयन के लिए विकासखंड स्तर से प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू होगा।

CM Cup: Sports talents will be searched in villages