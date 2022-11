CM Helpline: रेड जोन में दर्जन भर विभाग, खराब करेंगे जिले की रैंक

पंचायत, बिजली व राजस्व विभाग नहीं कर पा रहे शिकायतों का निराकरण

केवल एक दिन का मौका शेष, लंबित हैं सभी विभागों की कुल ढाई हजार से अधिक शिकायतें ...

सिंगरौली. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में अब तक जिले की स्थिति भले ही बेहतर रही हो, लेकिन इस महीने रैंक खराब रहने वाली है। करीब दर्जन भर विभाग शिकायतों का संतोषजनक निराकरण नहीं कर सके हैं। इन विभागों को ेकलेक्टर ने रेड जोन में रखा है और बचे एक दिन में अधिक से अधिक निराकरण का निर्देश दिया है। वर्तमान में शिकायतों के निराकरण की स्थिति के मद्देनजर जिले की 46 वीं रैंक बन रही है।

CM Helpline: Govt departments in Red Zone will spoil rank of district