सीएम राइज स्कूल: अभी सिर्फ नाम बदला, व्यवस्थाएं वही पुरानी

चकरिया व हिर्रवाह विद्यालय के लिए अब स्वीकृत हुआ 6 करोड़

बरगवां व चितरंगी के लिए अभी तक नहीं प्रस्तुत हो सका डीपीआर

जिले में चयनित है कुल 4 विद्यालय, सिर्फ एक को मिली सुविधा

CM Rise School: just changed name, same old arrangements