सीएम राइज स्कूल: परिसर का सर्वे कर लौटी टीम, पद संरचना का इंतजार

जिले के चयनित 4 स्कूलों में अभी तक नहीं दिखा बदलाव, अब अगले शैक्षणिक सत्र में उम्मीद ....

Published: January 29, 2022 12:09:57 am

सिंगरौली. सीएम राइज स्कूल योजना के तहत जिले के 4 विद्यालयों का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन वहां नई व्यवस्था के लिए प्रक्रिया कछुआ चाल चल रही है। नतीजा स्कूल अभी पहले जैसी पुरानी व्यवस्था में ही सीमित है। अभी हाल ही में स्कूलों के परिसर का भोपाल से आई टीम सर्वे कार्य पूरा किया है।

CM Rise School: team returned after surveying campus, waiting for post in Singrauli