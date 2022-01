कोचिंग व्यवस्था: भर्ती परीक्षा के लिए तहसीलों में कराई जाएगी तैयारी

आवेदन करने वाले युवाओं को सुविधा देने के बावत व्यवस्था बनाने का निर्देश ....

सिंगरौली. भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को उनके ही तहसील मुख्यालय में नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके। इसलिए व्यवस्था बनाई जाए।

Coaching class: Preparation will be done in Singrauli for recruitment exam