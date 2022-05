NCL: कोल प्रदूषण व सडक़ दुर्घटनाओं से मिलेगी मुक्ति, छह महीने में छह कोल परियोजनाओं में बंद हो जाएगा सडक़ मार्ग से कोल परिवहन

एनसीएल का दावा, दो परियोजना में एफएमसी तैयार, 4 में अगले छह महीने में पूरा हो जाएगा काम .....

Published: May 14, 2022 12:25:33 am

सिंगरौली. एनसीएल का दावा सच हुआ तो अगले छह महीनों में कोयला प्रदूषण व सडक़ दुर्घटनाओं से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। कोयला कंपनी का दावा है कि एक-एक कर अगले छह महीने में 6 परियोजनाओं में सडक़ मार्ग से कोल परिवहन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। परिवहन केवल रेलवे रैक के माध्यम से होगा।

coal pollution-accident: transport on road will stop in 6 month by NCL