हाइवे पर वाहनों में हुई ऐसी टक्कर कि दोनों चालकों की हो गई मौत

चार घंटे तक मार्ग पर लगा रहा जाम .....

सिंगरौली. दुर्दशा का दंश झेल रहा हाइवे दुर्घटनाओं में मौत का कारण बन रहा है। रविवार की देर शाम बल्कर व ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर से दोनों चालकों की मौत हो गई और वाहनों के परखच्चे उड़ गए। यह विभत्स घटना एनएच-39 देवसर मार्ग स्थित खाखन नदी पुल के पास हुई है।

collision in vehicles on Sidhi-Singrauli highway that both drivers died