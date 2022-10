शासकीय भूमि पर ननि बनाया जाएगा व्यावसायिक भवन

नगर निगम की एमआइसी ने दी स्वीकृति

जर्जर शासकीय भवनों को ध्वस्त कर बनाएंगे नई बिल्डिंग

इडब्ल्यूएस आवास बनाने व नियुक्ति करने सहित कई निर्णय ...

सिंगरौली. शहरी क्षेत्र के जर्जर शासकीय भवनों पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। जर्जर भवनों को ध्वस्त कर वहां व्यावसायिक भवन व इडब्ल्यूएस कॉलोनी बनाई जाएगी। सोमवार को नगर निगम में मेयर इन काउंसिल में बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई और उस पर तेजी के साथ काम करने का निर्णय लिया गया।

Commercial building will be built on govt land