फ्लाई ऐश डैम की सुरक्षा को लेकर कंपनियां उदासीन, एनजीटी का निर्देश भी नजरअंदाज

एनजीटी ने आइआइटी जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने निरीक्षण कराने का दिया है निर्देश, चचाई में हुई दुर्घटना से भी नहीं ले रहे सबक ....

सिंगरौली. जिले की विद्युत उत्पादक कंपनियां फ्लाईऐश डैम की सुरक्षा को लेकर उदासीन हैं। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने पिछले महीने जारी एक आदेश में फ्लाईऐश के बंदोबस्त की दूसरे विकल्प तैयार करने और डैम में फ्लाईऐश नहीं छोडऩे का निर्देश दिया है।

Companies are indifferent about safety of fly ash dam, experts are not taking opinion