फरियादियों को मिल रही तारीख पर तारीख, आयोजनों में व्यस्त हैं राजस्व अधिकारी

राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या पहुंची 27 हजार से अधिक .....

सिंगरौली. खसरा सुधार के लिए सिंगरौली एसडीएम न्यायालय में बीके सिंह ने वर्ष 2018 में आवेदन लगाया था, लेकिन दस्तावेज में आज तक सुधार नहीं हो सका है। न्यायालय से उन्हें 2 नंवबर की तारीख मिली है। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का यह महज एक बानगी है। जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में इस तरह के लंबित प्रकरणों की फेहरिस्त काफी लंबी है। राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी नहीं ला पा रहे हैं।

Complainants are getting date, Singrauli revenue officers are busy in events