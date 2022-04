बिजली से परेशान व पानी की समस्या से पीडि़त ने लगाई सीएम से गुहार, नहीं हो रहा समस्या निराकरण का इंतजार

सीएम हेल्पलाइन पर सैकड़ों शिकायत ......

सिंगरौली. बिजली व पानी को लेकर गर्मी से पहले तैयारी नहीं की गई है। लोग बिजली व पानी को लेकर परेशान हैं। पीडि़तों की ओर से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की जा रही है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।



सीएम हेल्पलाइन पर की गई इस महीने की शिकायतों में सबसे अधिक शिकायत ऊर्जा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की हैं। यानी लोग बिजली और पानी से अधिक परेशान हैं। एल वन श्रेणी में ऊर्जा विभाग की 284 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर पहुंची हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की 249 लोगों ने शिकायत की है।

