कोविड से जंग की है पूरी तैयारी, फिर भी संक्रमण से सुरक्षित रहने प्रिकॉशन है जरूरी

ऑक्सीजन की आपूर्ति करने स्थापित हुए 6 प्लांट, आइसीयू भी है तैयार, खलेगी स्टॉफ की कमी

कोविड आपदा के फिर दस्तक के बीच व्यवस्थाएं अपडेट करने की तैयारी

स्वास्थ्य महकमे के साथ कलेक्टर ने की बैठक, उपलब्ध व्यवस्थाओं की ली जानकारी

बाहर से आने वालों पर नजर रखने का निर्देश, अलर्ट मोड में राजस्व व पुलिस अधिकारी .....

complete preparation for Covid, necessary to be safe from infection