शासकीय कॉलेजों में होगा सम्मेलन, मददगार बनेंगे पुरा छात्र

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर अग्रणी महाविद्यालय ने जारी किया गया आदेश ....

सिंगरौली. शासकीय महाविद्यालयों में जल्द ही पुरा छात्र सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश पर यहां जिले में अमल शुरू हो गया है। शासकीय अग्रणी महाविद्यालय बैढऩ की ओर से बाकी के महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर स्थापना दिवस या फिर किसी भी अनुकूल दिवस पर पुरा छात्र सम्मेलन के आयोजन का निर्देश दिया है।

Conference will be held in govt colleges, full students will become helpful