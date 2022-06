कांग्रेस ने महापौर पद के लिए अरविंद पर लगाया दांव

एक दर्जन से अधिक दावेदारों को छोड़ा पीछे, पिछले कई दिनों से भोपाल में जमाए हैं डेरा ...

सिंगरौली. जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह चंदेल का यह दूसरा मौका है, जब वह महापौर पद के लिए मैदान में उतरे हैं। नगर निगम परिषद के नेता प्रतिपक्ष रह चुके अरविंद सरल स्वभाव के हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें सख्त रूप में देखा जाता है। राजनीति में अपने दम पर स्थान बनाया है और कॉलेज स्तर से ही राजनीति में सक्रिय रहे। छात्र राजनीति में एनएसयूआई के संगठन मंत्री, अध्यक्ष व महामंत्री रहे। उसके बाद युवक कांग्रेस के सचिव बने। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में महामंत्री से लेकर शहर अध्यक्ष पद तक का सफर तय किया।

Congress bets on Arvind for post of mayor in Singrauli