पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

एक-दूसरे पर लगाया आरक्षण विरोधी व चुनाव में बाधा डालने का आरोप ....

Updated: May 13, 2022 10:26:03 pm

सिंगरौली. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से आए निर्णय के बाद जिले में भाजपा व कांग्रेस के पदाधिकारियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने पत्रकारवार्ता बुलाकर चुनाव में बाधा डालने और ओबीसी वर्ग के विरोधी होने का एक दूसरे पर आरोप लगाया है।

Congress-BJP face to face on OBC reservation in Panchayat elections