गोपद पुल का निर्माण शुरू, जगी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

सीधी-सिंगरौली की सीमा पर स्थित पुराने पुल से हो चुकी है कई दुर्घटनाएं ....

सिंगरौली. सीधी-सिंगरौली हाइवे की एक बड़ी समस्या दूर होने वाली है। बात दोनों जिलों की सीमा पर पडऩे वाले गोपद नदी के पुल की कर रहे हैं। निर्माण एजेंसी ने गोपद नदी पर निर्माणाधीन अधूरे पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल तत्कालिक तौर पर एजेंसी को पुल पर टू लेन का काम पूरा करने को कहा गया है। ताकि पुराने जर्जर व सिंगल लेन के पुल से मुक्ति मिले और आवागमन सुगम हो सके।

Construction of Gopad bridge started, hope of getting big relief