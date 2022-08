शहर से गांव तक मनमानी बिल से परेशान हैं उपभोक्ता

जनसुनवाई में सबसे ज्यादा आवेदन बिजली कंपनी की शिकायत से संबंधित

सीएम हेल्पलाइन में भी ऊर्जा विभाग से परेशान शिकायतकर्ता सबसे अधिक

सिंगरौली. साहब! केवल दो कमरे का घर है। केवल लाइट और पंखा चलता है। बिल भेज दिया डेढ़ हजार का। बिल में सुधार के लिए आवेदन किया तो कनेक्शन ही काट दिया गया। यह शिकायत जयंत स्थित सैलो बस्ती के राम प्रसाद बैगा। राम प्रसाद महज एक बानगी है। शहर के रहवासी ही नहीं ग्रामीण भी बिजली बिल सहित अन्य समस्याओं से पीडि़त हैं। यही वजह है कि सीएम हेल्पलाइन से लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई तक में ऊर्जा विभाग से जुड़ी शिकायतों की संख्या सबसे अधिक रहती है।

Consumers are troubled by arbitrary bills from city to village