प्रदूषण से मिलेगी राहत: एनटीपीसी विंध्यांचल स्थापित करेगा कॉर्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट

देश का पहला प्लांट, जिसमें कॉर्बन डाइऑक्साइड से बनाया जाएगा मिथेनाल ....

सिंगरौली. सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के बाद एनटीपीसी विंध्याचल अब कार्बन डाइऑक्साइड से भी राहत देने की तैयारी में जुट गई है। विद्युत उत्पादक इकाई में कॉर्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट लगाने का तैयारी है। इस बात की जानकारी विंध्याचल परियोजना के प्रमुख एससी नायक ने दी। उन्होंने कॉर्बन डाइऑक्साइड कैप्चर प्लांट को न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का पहला प्लांट होने का दावा किया है।

Country's first plant in NTPC: methanol will be made from carbon dioxide