कोयला परिवहन कर रहे ट्रेलर वाहन की टक्कर से दंपती की मौत, जानिए कैसे हुई दुर्घटना

- मोरवा थाना क्षेत्र के जयंत-सिंगरौली मुख्य मार्ग मुड़वानी डैम के समीप हुआ हादसा.....

सिंगरौली. घर से बैढऩ बाजार के लिए निकले दंपती की कोयला परिवहन कर रहे ट्रेलर वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हृदय विदारक यह दुर्घटना का मंजर देखकर प्रत्यक्षदर्शियों के रूह कांप गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोल वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी है। दुर्घटना के बाद जंयत-मोरवा मुख्य मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा। जहां कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मार्ग को बहाल कराकर आवागमन शुरू करा दिया है। बताया गया है कि दुर्घटना में रिटायर्ड एनसीएलकर्मी की मौके पर मौत हो गई थी। जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

Couple dies in collision with coal vehicle in MP's Singrauli