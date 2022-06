दंपती ने पेश की मिशाल, पति ने 43 तो पत्नी ने 18 बार किया रक्तदान

विश्व रक्तदान दिवस पर विशेष

दूसरों ने भी ली प्रेरणा, आधा दर्जन से अधिक पति-पत्नी शिविर में यज्ञ सरीखे होते हैं शामिल

सिंगरौली. शौक ऐसा करो, जिससे दूसरों की जरूरत पूरी हो। अब तक 43 बार रक्तदान कर चुके बैढऩ निवासी राकेश गोयल का कुछ ऐसा ही कहना है। कहते हैं रक्तदान करना उनका शौक है। उनकी पत्नी कल्याणी भी पति से कम नहीं। रक्तदान कर दूसरों की मदद का जुनून उन पर भी सवार रहता है। यही वजह है कि शादी के बाद 15 वर्षों में अब तक वे भी 18 बार रक्तदान कर चुकी हैं।

Couple presented an example, husband 43 and wife donated blood 18 times