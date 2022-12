यूपी व छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रांतों के अपराधी सिंगरौली को बना रहे ठिकाना

किरायेदारों का सत्यापन नहीं होने की वजह से बन रही यह स्थिति, अभी जिले में कई अपराधियों की होने की है संभावना, पूर्व में बिहार और बंगाल में गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी होटल संचालक को क्राइम ब्रांच की टीम ने सिंगरौली से किया था गिरफ्तार

Criminals from UP and Chhattisgarh are making Singrauli a hideout