आदिवासी बस्ती में जलसंकट: क्रिया-कर्म में घाट नहाने ट्रैक्टर की ट्राली में भर रहे पानी

आसपास के तीन हैंडपंप महीनों से खराब, भटक रहे आधा सैकड़ा परिवार

गुहार लगाने के बाद भी सांसद-विधायक द्वारा दिए गए टैंकर की सुविधा नहीं मिली

सिंगरौली. जिले के चितरंगी जनपद के ठटरा पंचायत में आदिवासी बस्ती के लोग भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बस्ती में लगे दो हैंडपंप महीनों से खराब हैं। पास ही स्थित शासकीय स्कूल का हैंडपंप भी हवा दे रहा है, जिससे आदिवासियों को भीषण गर्मी में पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि दो दिन पहले ही बस्ती की वृद्ध महिला लहुरी कोल की मौत हो गई है।

Crisis in tribal area: Water in tractor trolley to bath in ghat in rituals