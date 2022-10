कर्मचारियों की कमी का संकट होगा दूर, संविदा में 102 पदों पर होगी नियुक्ति

शासन को भेजा गया प्रस्ताव, जल्द हरीझंडी मिलने की उम्मीद .....

सिंगरौली. पिछले एक दशक से कर्मचारियों की कमी का दंश झेल रहे नगर निगम को जल्द ही राहत मिलेगी। कर्मियों की कमी की समस्या अधिकतम छह महीने में दूर हो जाएगी। निगम अधिकारियों ने संविदा में 102 विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। मेयर इन काउंसिल से अनुमोदन के बाद निगम की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। प्रस्ताव पर शासन से हरीझंडी मिलना तय माना जा रहा है।

Crisis of Employees in Nagar Nigam: 102 posts appointed in contract