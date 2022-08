डीएमएफ में करोड़ों रुपए, बजट के अभाव में अटका परसौना-शक्तिनगर बायपास

शासन स्तर से प्रस्ताव को नहीं मिल पा रही हरीझंडी, तीन बार बदला विभाग ....

सिंगरौली. जिला मुख्यालय बैढऩ पर भारी वाहनों के बढ़ते दबाव व यातायात की सुविधा को सुगम बनाने के लिए परसौना-शक्तिनगर बायपास की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। वैसे तो अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजे जाने और जल्द मंजूरी मिलने की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत में बायपास निर्माण की राह में बजट की बाधा प्रमुख है। यह हाल तब है कि जबकि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में करोड़ों की राशि डंप है।

Crores of rupees in DMF, Parsauna-Shaktinagar bypass stuck due to lack of budget