एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 39.64 करोड़ का बकाया बिल माफ

जिन उपभोक्ताओं ने जमा कर दिया है बकाया, उनको आगामी बिलों में मिलेगी राहत ....

सिंगरौली. बिजली कंपनी ने एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बकाया 39.64 करोड़ का बिल माफ कर दिया है। यह बिल कोरोना की आपदा के दौरान है। आपदा के दौर में यह बिल कंपनी ने फ्रीज कर दिया था। बीच में समाधान योजना के तहत इसी वसूली शुरू हुई थी, लेकिन अब शासन से मिले निर्देश के मुताबिक सभी का बिल माफ कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने समाधान योजना के तहत बिल जमा कर दिया है, उन्हें आगामी बिल में राशि समायोजित कर राहत दी जाएगी।

crores outstanding bills of more than one lakh consumers waived