फसल बचाने गायों के साथ क्रूरता, पैरों में बांधा कटीला तार, दर्जन भर लहूलुहान

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण .....

सिंगरौली. इंसानियत की हद पार करने वाले कुछ अज्ञात लोगों द्वारा दर्जन भर गायों के साथ कू्ररतापूर्ण व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए विंध्यनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मवेशियों के साथ कू्रर व्यवहार करने वालों की तलाश शुरू कर दी है।

Cruelty to cows to save crops, barbed wire tied in feet, a dozen bloody in Singrauli