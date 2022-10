कलेक्टर के निर्णय पर महापौर ने उठाई उंगली, दोबारा जांच का निर्देश

गनियारी आवास योजना में मनमानी और आवास निरस्त होने का मामला

नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर निरस्त किया गया है 270 आवास .....

सिंगरौली. नगर निगम में इस समय पूर्व में हुए निर्णयों पर उंगली उठाने का दौर शुरू है। अभी हाल में नए निगम आयुक्त की मौजूदगी में हुई पहली एमआइसी की बैठक में हुए निर्णयों से कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है। पूर्व में बतौर प्रशासक कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आ गई है। बात प्रधानमंत्री आवास योजना गनियारी में आवास आवंटन के दौरान हुई मनमानी और जांच कराए जाने के बाद हुई कार्रवाई की रहे हैं।

