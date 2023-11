देवसर विधानसभा: कुंडा व कमई में खूब मतदान, 61 फीसदी से कम वोट वाला कोई केंद्र नहीं

क्षेत्र के 36 केंद्रों में 85 फीसदी या इससे अधिक मतदान हुआ, 14 केंद्रों को छोडकऱ सभी में 70 फीसदी से अधिक वोट पड़े ...

Deosar Assembly election: Heavy voting in Kunda-Kamai, no center less than 61%