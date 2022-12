कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर महकमा, अभी जनता है बेफिक्र

नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगी एसएनसीयू, आइसीयू तैयार करने 10 दिन का मौका

जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, व्यवस्थाओं का किया अवलोकन, चिकित्सकों के साथ बैठक ....

department is on alert mode regarding Kovid, public is still worried