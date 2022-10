शहर के पॉश मोहल्ले में खाली प्लाट बांट रहे बीमारी, जंगल में तब्दील पार्क

गनियारी स्थित श्रीराम नगर कॉलोनी का हाल

सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत, निराकरण में रुचि नहीं ले रहे अधिकारी ....

सिंगरौली. शहर में गनियारी स्थित नगर निगम की आवासीय कालोनी पॉश मोहल्लों में शामिल है। बैढऩ पोस्ट ऑफिस से आवासीय कॉलोनी की शुुरुआत होती है। गनियारी का मुख्य मार्ग होने के बावजूद सडक़ गड्ढों में तब्दील है। मुख्य मार्ग में ही नालियां टूटी और कचरे से भरी मिली। आगे बढऩे पर सडक़ पर मवेशियों के गोबर यह बयां कर रहे थे कि मोहल्ले में साफ-सफाई का अभियान भी केवल खानापूर्ति तक होता है।

Diseases by empty plots in posh locality of city, park turned a forest