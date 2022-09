मक्का खरीदी में शामिल नहीं जिला, 28 हजार रकबा में हुई बोवनी

27 हजार किसानों के पंजीयन की उम्मीद, 12 लाख क्विंटल तक हो सकती है खरीदारी

पंजीयन के लिए बनाए गए 31 केंद्र, किसान खुद से कर सकते हैं पंजीयन ....

Published: September 16, 2022 12:00:21 am

सिंगरौली. जिले में मक्का के प्रति किसानों का रुझान भले ही बढ़ रहा है, लेकिन उपार्जन की प्रक्रिया में जिले को शामिल नहीं किया जा रहा है। इस बार भी जारी उपार्जन नीति में जिले से धान के अलावा ज्वार व बाजार की खरीदी का निर्णय लिया गया है। मक्का को इस बार भी उपार्जन में शामिल नहीं किया गया है। इससे किसानों में बड़ी निराशा है।

district not involved in purchase of maize, sowing 28 thousand acreage