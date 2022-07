जिला पंचायत चुनाव: 26 वर्ष की उम्र में तीसरी अध्यक्ष बनी सोनम

पिछले दो अध्यक्षों की तुलना में उम्र सबसे कम, एमएससी तक की है पढ़ाई ....

सिंगरौली. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह 10 मत प्राप्त कर निर्वाचित हुई हैं। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सत्यवती को केवल 4 मत प्राप्त हुए। सत्यवती सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में पर्चा भराया था। दूसरी ओर उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना नागेंद्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुईं। जिला पंचायत सभागार में शुरू हुई निर्वाचन प्रक्रिया में उपाध्यक्ष पद को लेकर काफी देर तक उहापोह की स्थिति बनी रहे।

District Panchayat Election: Sonam became third president at age of 26 year